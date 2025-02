Esquema de duplas não funciona, e BBB 25 fica infestado de plantas

A ideia era boa: colocar duplas para competir no maior reality show do Brasil. Além de conflitos com os concorrentes, inevitavelmente, a convivência forçada somada ao estresse do confinamento tinha potencial de fazer os membros das duplas protagonizarem desentendimentos entre eles.

Após um mês de confinamento, podemos decretar sem medo: apesar de promissora, a proposta de duplas não vingou, e o BBB 25 está com mais plantas que muitos apartamentos de moradores hipsters do bairro de Santa Cecília, em São Paulo.

Se em edições anteriores era comum termos de três a quatro participantes que apenas decoravam as instalações da atração, o BBB 25 tem, pelo menos, o dobro de confinados que parecem não saber o que estão fazendo lá: Eva, Renata, Maike, Daniele Hypólito, Dona Vilma, Guilherme, Joselma e Mateus. Eles só reagem quando são instigados, mas, mesmo assim, não dão continuidade aos conflitos que são provocados a partir de dinâmicas do reality show.