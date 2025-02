Faro se repete no Domingão e Gimenez se mostra pronta para novos voos

Já Luciana Gimenez, que teve um começo difícil na TV, soube se moldar como apresentadora, provou que tem jogo de cintura e humor para comandar programas, mas está estagnada na Rede TV!, apesar de ter condições de encarar projetos mais interessantes que o repetitivo SuperPop.

Ouso dizer que Gimenez soube aproveitar de forma mais eficaz sua aparição na Globo. Ela foi espontânea e divertida na medida certa, mostrou que sabe se comunicar e ainda reforçou a imagem de mãe de família. Luciana soube vender o que tem de melhor e mais atrativo.

Faro, por sua vez, ao optar por dublar o hit "Single Ladies", de Beyoncé, evocou toda sua trajetória na Record, onde ganhou projeção e viralizou com reencenações de coreografias de divas pop no quadro "Vai dar Namoro?". Entendo que o apresentador quis revisitar a própria história, mas, para um profissional que busca recolocação, teria sido mais estratégico usar os holofotes da Globo para apresentar algo que o desvinculasse o máximo possível do que fazia na antiga emissora, onde encerrou os trabalhos em baixa. Era uma excelente chance de recomeço para o apresentador, mas ficou a impressão que Faro não tem mais nada de novo a oferecer.

Nesse ganha-ganha que é a participação de artistas de outros canais no Domingão com Huck, Luciana Gimenez, Luciano Huck e o programa saíram ganhando, mas Rodrigo Faro, mesmo tendo vencido a Batalha de Lip Sync, perdeu.