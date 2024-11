Evitar tramas polêmicas não é a saída para salvar flope de 'Mania de Você'

O grande problema da produção está na construção dos quatro protagonistas e nas suas motivações. Luma (Agatha Moreira), Viola (Gabz), Rudá (Nicolas Prattes) e Mavi (Chay Suede) não têm características que geram identificação no público e as armações que um faz para prejudicar o outro não causam interesse no público, pois nem os personagens, nem suas ações provocam engajamento emocional em quem assiste.

Tudo gira em torno de dinheiro, ambição e poder e os poucos conflitos que surgem a partir de relações interpessoais. Por mais que mudanças tenham ganhado corpo desde o capítulo de segunda para encerrar a premissa de que o jogo vira o tempo todo, essas transformações não parecem ser suficientes.

Luma como vilã não soa verossímil, já que ela tem todas as características de heroína. A personagem de Agatha Moreira nasceu sendo vítima de uma farsa que acumula uma série de golpes e traições. Não houve uma construção que levasse o público a comprar a ideia de que ela poderia se tornar uma mau-caráter.

Viola e Rudá, por sua vez, começaram a novela enganando Luma. Explicitar a condição de mocinhos dos dois personagens tem um potencial enorme de não funcionar, já que, aos olhos do espectador, é difícil torcer para um casal cuja paixão aconteceu de forma repentina e que ainda causa sofrimento em Luma, que sempre os defendeu e fez tudo para ajudá-los.

Se em dois meses de novela, o romance de Viola e Rudá não emplacou, não será agora que ele vai conquistar o público. "Mania de Você" precisa de uma revolução mais profunda e apostar em uma trama principal com elementos que gerem empatia e identificação em quem assiste.

Por mais frustrante que seja alterar o coração de uma história, talvez a melhor saída para "Mania de Você" fosse dividir o posto de heroína entre Luma e Viola, criar interesses românticos para as duas, estabelecer uma boa motivação para cada uma delas e centrar as maldades em Mavi e Isis (Mariana Ximenes), que poderiam se unir para tocar o terror.