O que as novelas atuais podem aprender com 'Alma Gêmea' e 'Força de Mulher'

"Mania de Você" quase protagonizou um feito raro na quinta (31) passada: ter menos audiência que uma reprise do Vale a Pena Ver de Novo. A novela das nove cravou 19,2 pontos na Grande SP (cada ponto equivale a 73.279 domicílios e 191.477 indivíduos), meio ponto a mais que "Alma Gêmea", que segue fazendo bonito nos fins de tarde da Globo.

Outro folhetim que tem alcançado médias cada vez maiores é a produção turca "Força de Mulher", que registrou 9,4 pontos e já é a atração mais vista da Record.

A saga da viúva Bahar, que não mede esforços para driblar seus problemas de saúde e criar os dois filhos, herdou espectadores que não se encantaram com "Mania de Você" e parte do público que abandonou as novelas infantis do SBT.