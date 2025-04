Ágil e emocionante, 'Dona de Mim' promete manter boa audiência às 19 horas

A segunda metade da estreia da nova novela das sete foi mais colorida e abriu espaço para a trama romântica envolvendo Leo, Marlon e Bárbara (Giovana Cordeiro), que deve ocupar um espaço considerável ao longo de "Dona de Mim". Em produções anteriores de sua criação, Rosane soube atiçar o público nas redes sociais ao desenvolver triângulos amorosos que dividiam os fãs mais ardorosos das novelas em proporções semelhantes. Em "Dona de Mim", esse fenômeno deve se repetir.

Se a apresentação dos conflitos principais de "Dona de Mim" foi impecável, o mesmo não podemos dizer sobre a abertura da novela. Sem personalidade e com excesso de cores que, em determinado momento, impediu a compreensão dos créditos, a abertura de "Dona de Mim" não parece dialogar com o espírito da narrativa. Vale a pena a Globo avaliar se não é o caso de promover alguma mudança, como aconteceu no passado quando a emissora modificou as aberturas de "América" (2005) e "Eterna Magia" (2007).