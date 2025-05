Com demissão de Datena, agora só falta SBT se livrar do Tá na Hora

O que começou como um sonho terminou como um pesadelo. Há quase seis meses, José Luiz Datena chegou ao SBT falando que trabalhar na emissora era um desejo antigo e que estava feliz por, finalmente, alcançar esse objetivo.

O SBT, por sua vez, depositava no apresentador a esperança de alavancar a audiência noturna da emissora com o Tá na Hora, roubando pontos da Record e estabelecendo uma distância confortável da Band, que frequentemente é o terceiro canal mais visto no fim de tarde e início de noite.

Nenhum dos lados foi feliz durante essa breve união que culminou com Datena insinuando ao vivo, na última sexta, que não voltaria para o comando do Tá na Hora a partir de 5 de maio. E, de fato, a demissão do jornalista foi confirmada horas depois pelo SBT.