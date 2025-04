Claudia Souto: 'Novela dá certo se o público quer ser amigo do personagem'

Outro assunto importante que trouxe para "Volta Por Cima" foi através de Jão, que falou dessa realidade triste e absurda que algumas empresas têm que é pagar menos para pretos. Fabricio me mostrou uma pesquisa sobre isso no começo da novela e abordamos esse tema no terço final da trama. Não era Jão sendo humilhado, mas descobrindo que isso existe e tentando resolver. Não basta apontar problema, precisa criar um novo imaginário no país em que as pessoas conseguem reverter situações que no cotidiano as oprimem.

Eu tenho o orgulho imenso de quando veio a segunda pesquisa qualitativa da novela, a palavra mais dita foi reflexão. No começo da novela, era diversão. Se consegui fazer um país refletir com entretenimento, eu já saí com a missão cumprida, mas termino "Volta Por Cima" sem saber como eu começo uma nova novela.

Como surgiu a ideia de abordar a cultura coreana em Volta Por Cima? Foi uma maneira de chamar a atenção de um público mais jovem?

Jin (Allan Jeon) em 'Volta por Cima' Imagem: Manoella Mello/Globo

O primeiro estímulo para tratar disso foi trazer gente mais jovem que curte K-pop. Mas eu vi que tem muita gente mais velha que consome também. Desde o início, eu queria abordar a crueldade do sistema de trabalho deles. Queria abordar os bastidores do K-pop. Então, a filha de uma amiga, que foi trabalhar com um grupo de K-pop na Coreia do Sul, me contou que levava chocolate escondido para eles porque eles precisam manter o peso e que emprestava o celular para eles, porque eles têm o telefone confiscado. É uma indústria em que, vira e mexe, tem um jovem que tira a própria vida. Eu queria tratar disso.

Além do núcleo de K-pop, já estavam previstas escalações de atores asiáticos para outros personagens?

A gente queria a novela o mais inclusiva possível e que os amarelos não fossem reduzidos ao núcleo K-pop. Eu queria abordar a diferença entre os povos asiáticos e, em duas ocasiões na novela, eu expliquei as diferenças entre as culturas chinesa e coreana.