'Brasil é uma mátria': autora de 'Dona de Mim' explica foco na maternidade

Humberto Morais e Clara Moneke: protagonistas de "Dona de Mim" Imagem: Manoella Mello/Globo

Para trazer o máximo de verossimilhança para Marlon, a autora e sua equipe conversaram com especialistas da área e com policias na ativa para entender o que seria melhor para o personagem. A decisão foi mostrar a entrada de Marlon na corporação e sua opção por ser um policial humanista, que age de uma forma mais humanizada e centrada no indivíduo. "Ao longo da novela, Marlon vai passar por obstáculos profissionais e sua amizade com Ryan vai ajudá-lo a entender melhor quem ele é e o tipo de policial que ele deseja ser."

Muito ligada em questões relacionadas à diversidade e à representatividade, Rosane incluiu dos personagens PCDs em "Dona de Mim": Pâmela (Haonê Thinar) e Peter (Pedro Fernandes). A ideia surgiu após a roteirista assistir a uma peça de teatro chamada "Meu Corpo Está Aqui", baseada em experiências de atores PCDs. "Construí os personagens Pâmela e Peter com ajuda de Hanoê e Pedro", revela. "Gosto sempre de apoiar minhas criações em algum lugar da realidade e ouvi-los foi essencial para desenvolver Pâmela e Peter e seus arcos dramáticos."

Como aconteceu em outras novelas de sua autoria, "Dona de Mim" também deve impactar fortemente as redes sociais e engajar comentários dos espectadores mais apaixonados. Rosane diz que, apesar de entender a relevância das plataformas digitais, elas não representam a totalidade dos fãs de um folhetim da TV aberta, que, em geral, possui um público com mais de 35 anos. "Redes sociais são uma fonte de inspiração. Tenho ótimos insights a partir do que leio lá", conta. "Para mim, [o que leio na internet] é importante como material para escrever. Não é um termômetro da audiência."