Odete Roitman se torna a verdadeira heroína do remake de 'Vale Tudo'

Apontada como uma das maiores vilãs da teledramaturgia brasileira, Odete Roitman pode perder esse status graças ao remake de "Vale Tudo". Mal chegou à novela, a personagem interpretada por Deborah Bloch ganhou a simpatia e a compreensão dos espectadores que manifestam opiniões favoráveis aos comportamentos da empresária. Odete Roitman virou a malvada favorita do país.

Com certo lamento, as pessoas assumem se identificar com algumas falas e atitudes apesar dos preconceitos enraizados que a personagem expressa. O acolhimento de Odete Roitman por parte do público tem lá sua razão de ser. É difícil não apoiar Odete quando ela incentiva, ainda que de maneira um tanto torta, que o filho Afonso (Humberto Carrão) tome um rumo na vida. Dá para culpar uma mãe que busca o melhor para o filho?