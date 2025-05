'Vale Tudo' acerta com Alice Wegman, mas erra com vilã e trama digital

De Gildo para Gilda

Gildo (Fernando Almeida) agora é Gilda (Letícia Vieira) em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo



Foi uma ótima ideia mudar o gênero do personagem, que Raquel impede que siga uma vida no crime. O fato de termos Gilda em vez de Gildo pode ajudar o público a traçar um paralelo mais claro da relação maternal que Raquel estabelece com a garota em comparação com a interação que a heroína tem com a própria filha, Maria de Fátima. Letícia Vieira é uma atriz promissora e tem ótima química em cena com Taís Araujo.

Erros

Maria de Fátima ser influencer

Maria de Fátima (Bella Campos) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Embora a intenção de Maria de Fátima desejar ser influencer seja muito boa, faltou adaptar essa ambição na trilha da personagem. A filha de Raquel se envolveu em mais ações para ser modelo, como acontecia na primeira versão de "Vale Tudo" do que investiu esforços para se tornar uma influenciadora. Ficou esquisito.