Estratégia usada por Aguinaldo Silva no passado pode ajudar 'Mania de Você'

Com mais de 30 capítulos exibidos e uma audiência que teima em não ultrapassar os 25 pontos, podemos afirmar sem medo que "Mania de Você" enfrenta a pior crise do horário das nove desde o lançamento de "Um Lugar ao Sol". Para espantar a monotonia do remake de "Renascer" que afugentou o público, a trama de João Emanuel Carneiro apostou num ritmo frenético, mas esqueceu de um fator básico de qualquer novela: o público precisa ter para quem torcer.

Com um quarteto de protagonistas com personalidades dúbias, é difícil compreender com exatidão quem é vilão e quem é mocinho em "Mania de Você". Tudo soa um tanto confuso e complexo para um formato de narrativa que se consagrou pela simplicidade e pela reincidência, ou seja, a novela tem como característica recontar informações que já foram ditas para que o espectador consiga acompanhar o desenrolar da trama mesmo que não veja todos os capítulos. A consequência dessa escolha criativa é a falta de identificação e de envolvimento emocional do público com a história.

Como toda obra aberta, "Mania de Você" tem a vantagem de conseguir se reinventar a fim de conquistar a atenção dos fãs de um bom folhetim. Talvez a saída para João Emanuel Carneiro dar a volta por cima é se inspirar na estratégia que Aguinaldo Silva usou para emplacar "Duas Caras", exibida entre 2007 e 2008. A trama que narrava a história de Ferraço (Dalton Vigh), um golpista que roubava a fortuna da jovem e inocente Maria Paula (Marjorie Estiano), caiu no gosto do público e viu os índices de audiência aumentarem quando o autor iniciou o processo de redenção de Ferraço a ponto de fazer o coração de Maria Paula balançar novamente pelo homem que destruiu sua vida.