Além do BBB: os reality shows inéditos que poderiam fazer sucesso na Globo

Se errar, é eliminado, mas, caso acerte o palpite, quem é eliminado é o competidor que teve o segredo revelado.

"The Anonymous"

Essa é uma competição disputada em dois mundos: o mundo real, onde os jogadores interagem cara a cara e tentam conquistar a confiança um do outro, e o mundo digital, onde os jogadores adotam pseudônimos e se expressam anonimamente sobre seus oponentes e fazem o que for preciso para desestabilizar seus concorrentes na vida real.

A cada episódio, desafios são realizados a fim de que os competidores adivinhem quem são os jogadores por trás dos pseudônimos. Quem se sair melhor em permanecer anônimo ganha o poder de eliminar seus concorrentes. No final, apenas um jogador leva para casa um prêmio em dinheiro.

"SAS: Who Dares Wins"

Criado no Reino Unido, esse formato coloca os competidores em ambientes hostis ao redor do mundo em um curso de treinamento reduzido projetado para replicar diversos elementos do curso de seleção das Forças Especiais do Reino Unido.