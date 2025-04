Vídeo Show merece 2ª chance? Celebração de 60 anos da Globo prova que sim

Vídeo Show reúne apresentadores que já passaram pelo programa Imagem: Divulgação/Globo

Em seus últimos anos de existência, o Vídeo Show viveu várias crises de audiência e sofria para vencer o Balanço Geral, da Record, na audiência. Creio que esse descompasso entre o programa e espectadores tenha mais a ver com a linha editorial que a atração adotou antes de ser extinta e com a falta de identificação do público com os apresentadores do que com o desgaste do formato em si.

Na tentativa de atrair uma audiência mais jovem, foram escalados nomes como Giovanna Ewbank, Sophia Abrahão, Fernanda Keulla, e Vivian Amorim, que são fortes na internet, mas que pouco dialogam com uma faixa etária mais velha, que é o público que sintoniza o Balanço Geral, por exemplo. Era esse público que a Globo deveria ter focado para resgatar da Record.

Talvez não faça mais sentido ter o Vídeo Show diariamente na grade da Globo, mas uma versão semanal do programa seria muito bem-vinda. Afinal, com os investimentos no Globoplay e com a Globo exibindo cada vez com mais frequências produções cuja primeira janela são os canais fechados, como Multishow e GNT, o Vídeo Show seria uma excelente vitrine para divulgar esses projetos.