Redes sociais mataram o BBB, mas o reality ainda tem salvação

A segunda interferência causada pelas redes sociais no BBB é vista no comportamento dos participantes. De olho numa possível carreira como influencer, a maioria dos confinados opta pela apatia e evita conflitos com receio do cancelamento, o que mina todos os esforços da produção para movimentar o programa. Se os escolhidos para o BBB juntassem lé com cré perceberiam que essa postura é ineficiente e burra, pois os ex-BBBs que conseguiram mais destaque após o reality show foram justamente aqueles que não tiveram medo de se expor e de ser autêntico, como Bia do Brás e Fernanda Bande, do BBB 24.

Como bem apontou Chico Barney em sua coluna na última semana, a salvação do BBB passa pela mudança da votação. Ou o voto único por CPF se torna a única forma de eliminar os participantes do programa ou ele passa a ter peso 2 enquanto o voto da torcida tem peso 1.

Mas só essa transformação não é o suficiente para resgatar o reality show. Outro ponto precisa ser melhorado: as provas do líder, do anjo e do bate-volta merecem ser repensadas para ficarem mais dinâmicas e emocionantes. Uma saída para isso é diminuir o número de participantes que realizam esses desafios. Além de indicar um concorrente para o paredão, o líder da semana deveria fazer uma pré-seleção de quem poderá disputar a próxima prova do líder e a prova do anjo. Esses nomes eleitos pelo líder poderiam ir para uma votação popular e apenas parte deles realiza o desafio. Essa alteração seria um modo de engajar a torcida de outra maneira, já que eles perdem importância na eliminação.

Além disso, após todo "Sincerão", o público poderia votar para punir os BBBs que sabonetaram durante a dinâmica. Os castigos poderiam ser os mais variados possíveis: desde ficar uma semana no "Tá com Nada" até ser impedido de participar das festas do programa ou ir parar no temido "Quarto Branco".

Outra medida necessária para salvar o "BBB" é inserir uma cláusula no contrato que impeça que os confinados contratem coaches para saber como se comportar diante de conflitos, como fez o ator Diogo Almeida antes de entrar para o BBB 25. Em um formato que pressupõe que as pessoas sejam verdadeiras é inadmissível que alguém se prepare previamente para interpretar um personagem diante das câmeras.

Ainda não temos detalhes sobre como será o BBB 26, mas esperamos que a primeira edição que terá 100% de Rodrigo Dourado traga modificações profundas para espantar a monotonia que foi a grande marca da atual temporada.