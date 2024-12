Perseguições, sacanagens e hype: o ano da literatura em dez pontos

Consternação

Pelo menos dois episódios envolvendo escritores brasileiros provocaram grande consternação. Em abril, Roseana Murray foi atacada por cachorros, ficou bastante machucada e precisou ter um braço amputado. Em "O Braço Mágico" (Estrela Cultural), livro que lançou após episódio, a autora mostrou o valor da imaginação.

O poeta e ensaísta Antonio Cicero, por sua vez, emocionou muita gente com a carta de despedida que deixou antes de dar cabo da própria vida por meio de um suicídio assistido. Definhando com o Alzheimer, se queixou, dentre outras coisas, de não conseguir se concentrar nem mesmo para fazer "a coisa que mais gostava no mundo": ler.

Em abril, o grande Ziraldo, pai do Menino Maluquinho, que se foi. E em dezembro, Dalton Trevisan partiu. Faltou pouco tempo para o Vampiro de Curitiba, um dos melhores contistas de nossa história, chegar aos cem anos.

Enchente

Ainda no campo das tristezas, o povo do livro foi bastante impactado pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Livrarias ficaram submersas, editoras foram alagadas, autores perderam tudo ou quase tudo o que tinham, bibliotecas inteiras tiveram que ser descartadas. Depois que a água baixou, diversas iniciativas pipocaram para ajudar leitores do estado.