A lua é Flicts e feliz é o menino maluquinho. Valeu, Ziraldo!

"Me peguei aqui pensando naquele tempo em que vivíamos grudados. Você era mesmo um companheirão. Lembro de como ri quando você me mostrou o desenho do Pedro Alvares Cabral de touca. Sempre admirei sua leveza e seu humor, Maluquinho, um jeito bonito de levar a vida. Não é por acaso que você virou o cara mais legal do mundo."

Releio a carta que escrevi para o camarada de panela na cabeça quando ele completou 40 anos. Volto a lembrar do tempo em que vivíamos grudados. Não é fácil digerir a morte de Ziraldo, artista fundamental desde a infância —a minha e a de incontáveis outros brasileiros.

Nenhum livro marcou tanto meus (ou nossos) primeiros anos de vida quanto "O Menino Maluquinho". A obra vendeu mais de 4 milhões de exemplares. Mexeu com o imaginário, apresentou o mundo dos livros, virou amigo de uns tantos milhões. Nas redes, choro. A comoção e o luto por Ziraldo comprovam o quanto ele é querido.