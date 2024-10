É um problema a série de 'Cem Anos de Solidão' não ser fiel ao livro?

Numa entrevista, as roteiristas Natalia Santa e Maria Camila Brugés contaram alguns caminhos tomados na adaptação de "Cem Anos de Solidão". A série baseada no clássico de Gabriel García Márquez estreará no dia 11 de dezembro na Netflix e apresentará uma história pensada para facilitar a vida do espectador.

Para que ninguém se sinta perdido, colocaram em ordem cronológica toda a saga construída por Gabo. Também mudaram o narrador e criaram livremente diálogos, recurso escasso no romance do colombiano, mas imprescindível num produto comercial de audiovisual. Até aí, tudo bem. Parte do jogo.

Parece, no entanto, que há certo pudor em assumir que romance e série são manifestações completamente distintas e, pela natureza de cada uma, jamais se equivalem. Após anunciarem as liberdades tomadas, as roteiristas trataram de enfatizar: tudo está sendo feito com o objetivo de ser muito fiel ao romance.