'Em Agosto nos Vemos': é fraco o novo livro de Gabriel García Márquez

O tanto que a edição de "Em Agosto nos Vemos", inédito de Gabriel García Márquez que acaba de chegar às livrarias, busca justificar a existência comercial da obra e parece um pedido para que o leitor seja complacente.

O prefácio assinado por Rodrigo e Gonzalo, filhos do escritor, explicita os incômodos, incertezas e desgostos de Gabo com o trabalho lançado em todo o mundo hoje. No Brasil ele sai pela Record, com tradução de Eric Nepomuceno.

Casada com um músico, o primeiro homem de sua vida, e mãe de dois jovens, Ana Magdalena Bach protagoniza a história. Ex-estudante de artes e letras, ela se dedica à leitura de nomes como Bram Stoker, Hemingway, Camus, Borges, Bioy Casares e Silvina Ocampo.