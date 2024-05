Rio Grande do Sul: como dar uma força para o povo do livro

"Sei muito bem que não se comparam com as vidas e os sonhos levados pelas águas. Mas eles também são uma forma de vida e de sonho. Refiro-me aos livros, tomados e destruídos pelo enxurro, aos milhões, no Rio Grande do Sul", escreveu Ruy Castro numa bonita e dolorosa coluna.

Todas as notícias e relatos vindos do sul são repletos de tristeza. Não é diferente com nosso universo em particular, o dos livros. Com a água cobrindo diversas cidades, editoras e livrarias já compartilhavam uma certeza: o prejuízo seria enorme. Podendo acessar escritórios, depósitos e lojas, começam a contabilizar a desgraça.

A Livraria Taverna tomada pelo rio foi uma das primeiras imagens impactantes desse mundo. Agora, pilhas de livros encharcados, destroçados, enlameados, transformados em uma massaroca de barro e páginas indistinguíveis pululam pelas redes. Ao lado do sebo Só Ler, calhamaços parecem entulho. Tanto faz, tudo virou lixo.