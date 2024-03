Nova onda de censura a livros: conseguiremos sair desse pântano?

Caminhos para censurar o que desagrada alguns obtusos, em outras palavras. A Record, parceira do prêmio, foi firme ao demonstrar a insatisfação com tudo o que tem rolado.

Não bastassem a truculência com o livro de Airton e a mancha no Prêmio, o Sesc ainda demitiu Henrique Rodrigues, escritor e gestor cultural dos mais competentes. Mais do que ter um crachá, Henrique era um dos idealizadores e o profissional mais identificado com a distinção.

Era também a principal cabeça do Sesc para pensar a literatura, e não apenas usá-la para alguma pompa qualquer. Rodava o país ajudando a erguer eventos, azeitar programações, buscar caminhos para a formação de leitores e promover a produção brasileira. Não é apenas o Sesc que perderá com a ausência de Henrique.

O avesso

Agora foi com "O Avesso da Pele", de Jeferson Tenório (Companhia das Letras), livro sobre a relação de um filho com seu pai morto. É uma obra com camadas importantes de racismo e violência policial, mas também a respeito da literatura como caminho possível para a vida.

Profissionais tacanhos responsáveis por escolas de Santa Cruz do Sul (RS) e de Curitiba ficaram incomodados com o romance. Pediram para que a obra não circulasse mais entre os alunos. Fizeram escarcéu após professores selecionarem o livro por meio do Programa PNLD Literário.