Tempo livre? Nº de leitores despenca, e Brasil tem menor índice em 23 anos

De 2019 para 2024, o número de leitores no Brasil caiu de 100,1 para 93,4 milhões. O tombo fica ainda mais feio se notarmos que em 2015 éramos 104,7 milhões.

Em uma década, o Brasil deixou de ser um lugar onde 56% da população poderia ser considerada leitora e virou um país onde 53% dos habitantes não são leitores. A chave quase inverte.

Nós, leitores, somos 6,7 milhões a menos do que na apuração passada e 11,3 milhões a menos do que na retrasada, apesar do crescimento populacional do país. Isso de acordo com a 6ª edição da Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Instituto Pró-Livro, pesquisa fundamental para o setor cuja nova edição acaba de ser divulgada.