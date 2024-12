Aumenta a repulsa aos livros! É grande a queda da leitura entre mais ricos

Classe C e os mais ricos

Nesse buraco, não surpreende ver a redução no número de leitores em todas as classes sociais. Quem mais deixou de ler foi o pessoal da classe C, que passou de 53% de leitores em 2019 para 46% em 2024. Logo depois vem os mais abastados: na classe A, a queda foi de 67% para 62%. Na classe B a redução foi de 63% para 60% e na D/E, de 38% para 35%.

O movimento apresenta nuances se observamos a renda familiar. Daí foram os mais ricos que deixaram a leitura de lado. O número de leitores entre famílias que vivem com mais de dez salários mínimos desabou de 70% para 59%.

Outras reduções: de 46% para 39% entre quem vive com até 1 salário mínimo, de 51% para 45% entre os que vivem com entre 1 e 2 salários mínimo e de 56% para 51% entre os que vivem com entre 2 e 5 salários mínimos.

A exceção é o pessoal com renda familiar entre 5 e 10 salários. Esses começaram a ler mais: passaram de 57% para 63% de leitores.

Preço do livro

Somente 1% dos entrevistados diz não ler por conta do preço do livro, mesmo número da última edição da pesquisa. Entre os leitores, 4% alegam não ler mais porque não têm grana para comprar novos títulos, patamar que também segue idêntico ao da última edição.