Antonio Cicero: a dignidade de poder decidir a hora da própria morte

Exemplos? "O Último Romântico", de Lulu Santos, nasceu de sua caneta. Muitas músicas de gente como João Bosco, Waly Salomão e Adriana Calcanhotto, também. Mas nesse campo Cicero é lembrado principalmente pela parceria com a sua irmã mais nova, a cantora Marina Lima.

Pensei muito numa canção da dupla após o resultado final das eleições de 2022. Num trechinho bem breve de "Fullgás", para ser mais específico: "Você me abre seus braços/ E a gente faz um país".

Vencido Bolsonaro e com a expectativa dos milicos novamente se distanciarem do poder, haveria chance de voltarmos a pensar isso daqui como um país? Foi o que Cicero vislumbrou na canção lançada em 1984, na iminência da nossa destrambelhada redemocratização. As coisas seguem difíceis.

Outros sucessos da artista foram escritos pelo irmão. Menciono apenas mais um, que me leva novamente à carta repleta de dignidade deixada pelo poeta. Não há como revisitar "À Francesa" e não pensar gesto final de Cicero ao se deparar com versos assim:

"Meu amor se você for embora/ Sabe lá o que será de mim? // Meu amor não vai haver tristeza/ Nada além de fim de tarde a mais/ Mas depois as luzes todas acesas/ Paraísos artificiais// E se você saísse à francesa/ Eu viajaria muito, mas muito mais/ Se eu te peço para ficar ou não// Meu amor eu lhe juro/ Que não quero deixá-lo na mão/ E nem sozinho no escuro// Mas os momentos felizes/ Não estão escondidos/ Nem no passado e nem no futuro".

