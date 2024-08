SBT vai além do grátis para ser o 'fornecedor de nostalgia' do streaming

Um exemplo notável é "Chiquititas", a versão originalmente veiculada entre 2013 e 2015. A novelinha ainda tem espectadores cativos na Netflix, mesmo estando lá há quase uma década. No último grande relatório disponibilizado pela empresa californiana, o folhetim foi a 63ª maior audiência global em número de horas. Claro, o fato de ter 545 episódios pesa bastante. No entanto, ela está disponível apenas no Brasil, enquanto consegue reter os espectadores no mesmo nível de produções globais como "Round 6" e a primeira temporada de "The Witcher" no mesmo período.

Essa estratégia nos permitiu expandir nosso alcance, fortalecer a marca e gerar novas receitas. Escolhemos esse caminho para potencializar a distribuição de nosso conteúdo e permitir que outros públicos tivessem acesso ao nosso cardápio de entretenimento. Carolina Gazal, diretora do SBT

Mesmo após diversas reprises na TV e há quase dez anos disponível na Netflix, 'Chiquititas' ainda é sucesso no streaming Imagem: Divulgação/SBT

Segundo a executiva, os licenciamentos - que incluem Prime Video e, mais recentemente, o Disney+ - "são baseados em contratos que determinam a duração, os territórios e os direitos de exibição do conteúdo" e que envolvem uma "negociação cuidadosa".

A coluna apurou que são compromissos de múltiplos anos, com a quantia total sendo paga pela Netflix em parcelas trimestrais ao longo do tempo de acordo. As companhias não abrem valores, mas eles variam conforme a demanda de público e - principalmente - a retenção gerada. "Chiquititas" sai na frente nesse último quesito, assim como "Carrossel" e "Carinha de Anjo".

"Eles [os parceiros] são rentáveis para o SBT", explica Carolina. "Não só fornecem uma fonte significativa de receita, mas também aumentam a exposição da nossa marca e dos nossos conteúdos. Essa diversificação é uma estratégia-chave para a sustentabilidade e crescimento a longo prazo da empresa."