Sem Silvio Santos, SBT precisa buscar reinvenção na era do streaming

Silvio Santos morreu neste sábado, 17 de agosto, em São Paulo. Porém, o legado do empresário e apresentador continua por meio do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT. O canal, no entanto, precisará se reinventar sem a presença do seu maior ícone — processo que já está em andamento.

Não se trata apenas da programação, dos famosos domingos, estes já assumidos por Patrícia Abravanel. É sobre adaptar a emissora às novas tendências da mídia e do consumo digital.

Se antes se gabava de ser o "líder absoluto do segundo lugar", inclusive rivalizando com a TV Globo em diversos momentos, o SBT passou por um processo de perda de audiência nas últimas décadas. Coincidência ou não, isso se intensificou com o avanço da idade do comunicador, que, desde 2022, não gravava mais o programa dominical e tinha menor interferência no dia a dia do canal.