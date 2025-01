Compartilhar foto de feto, como fez Nigro, arrasta muitos ao buraco da dor

Quando ela divulgou o vídeo da consulta, muita gente achou que aquilo poderia ser um gatilho para outras mulheres. Lembrar esse momento, sem sobreaviso, ao navegar no Instagram, seria doloridíssimo para dezenas de mulheres que eu entrevistei no ano passado. Seu marido, Thiago Nigro, foi além: divulgou um vídeo em que o feto aparece. Na legenda, ele afirma que dá para ver os dedinhos se formando. Parece um carinho de um pai em luto, mas há outras facetas ali.

A legalização de algo que ninguém quer fazer

Abortar nunca é um momento feliz —mesmo quando é uma escolha. No mundo, há 77 países em que abortar é legalizado. Isso representa 34% da população de mulheres em idade reprodutiva do mundo. Mesmo para essas, que têm a opção legal de interromper gravidezes indesejadas, a decisão é complexa.

Há um cena na série australiana "Please Like Me", de Josh Thomas, que mostra esse momento. É quando Claire, personagem da lindíssima Caitlin Stasey, percebe que diante do teste positivo a melhor opção é o aborto. Ela está triste, tristíssima. E consciente. É o que precisa fazer naquele momento com o suporte da saúde pública de seu país. As cenas são sensíveis e qualquer um com o mínimo de empatia entende a escolha do outro. Ser pró-vida independe de escolhas religiosas, às vezes. Claire, na série, foi pró a própria vida. E, mesmo assim, doeu.

Muitas mulheres como ela fazem abortos ilegais no Brasil. Algumas, com dinheiro, em clínicas clandestinas que as tratam bem. Outras tantas em locais traumáticos que se assemelham a açougues. Há outros métodos caseiros muito violentos. E todos machucam justamente porque essa não é uma decisão fácil.

Imagine o post de Nigro para essa mulher, que mesmo com todo o peso da escolha optou por abortar porque era menos doloroso que ter o filho? Famílias expulsam garotas grávidas de casa, por exemplo. Dá para julgar?