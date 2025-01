Thiago Nigro se pronuncia após expor feto expelido no Instagram

Thiago Nigro, 34, se pronunciou nas redes sociais após ser criticado por postar um vídeo do feto que ele e Maíra Cardi perderam em aborto espontâneo.

O que aconteceu

Descreveu a perda do bebê como um teste de fé. "Não tenho todas as respostas, mas sei que o que aconteceu teve um sentido. Eu nunca vou saber o futuro, mas Deus sabe como seria. E eu confio nele. Ele sabe de todas as coisas", escreveu em texto postado no Instagram.