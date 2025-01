Thiago Nigro posta vídeo do feto perdido: 'Já tinha bracinho, dedinho'

A exposição do vídeo desagradou parte do público. O nome de Thiago Nigro ficou entre os assuntos mais comentados do momento no X. "Essa é sem dúvida alguma a coisa mais bizarra que vi na internet. Que falta de noção", escreveu um usuário da rede social.

Ainda na manhã de hoje, no feed do Instagram, Thiago fez um longo texto sobre o aborto. Ele afirmou que está passando por um processo de "dor e reflexão", mas que após o "teste de fé" confia nos planos de Deus. Ele completou a mensagem agradecendo ao filho pela "breve passagem" por aqui.

Confira abaixo o texto na íntegra:

Thiago Nigro postou o feto



Essa é sem dúvida alguma a coisa mais bizarra que vi na internet. Que falta de noção. Nunca imaginei que as pessoas na internet chegaria a esse ponto. -- Rodrigo (@RohAndrad) January 4, 2025

Maíra Cardi já havia sido criticada por postar vídeo do momento em que descobriu o aborto espontâneo. Ela estava filmando a consulta quando a médica avisou que o bebê não tinha mais batimentos cardíacos. Ao dar a notícia para os seguidores, compartilhou o vídeo. "Pra que expor vídeo até disso?", questionou uma usuária do X.