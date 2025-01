Publicar foto de feto abortado, como fez Thiago Nigro, é crime?

No entanto, caso alguém se sinta ofendido com a publicação, pode mover um processo. "Um exemplo: uma mulher que acabou de sofrer um aborto espontâneo, nas mesmas condições da Maíra Cardi, e segue o casal, por gostar do trabalho do Thiago. Se esta mulher se sentir ofendida pela foto do feto, ela pode mover uma ação contra ele. Mas é ela quem deve procurar um delegado, abrir um boletim de ocorrência, que será analisado e encaminhado para o Ministério Público para ele decidir se é o caso de oferecer uma denúncia. Isso se chama ação penal condicionada, por estar condicionada à vontade da vítima", diz a advogada Camila Barros.

O que diz o Instagram

O Instagram define conteúdo sensível como publicações que não violam as diretrizes da comunidade, mas que podem ser desconfortáveis ou impróprias para algumas pessoas. Foi o caso da imagem publicada por Thiago Nigro, que recebeu esta classificação.

Entre as diretrizes da plataforma para conteúdo sensível está: "tópicos como violência, nudez ou saúde". Procurada por Splash, a Meta não se pronunciou ainda sobre o assunto. Caso haja retorno, esta nota será atualizada.

O que aconteceu

Instagram postou aviso de conteúdo sensível. Ao acessar os stories de Thiago Nigro neste sábado (4), os usuários da rede social recebiam a seguinte mensagem: "Conteúdo sensível. O conteúdo deste vídeo pode ser desagradável para algumas pessoas". Clicando num botão, era possível visualizar o vídeo.