Nicolas diz não se arrepender de fala sobre sexo com Sabrina: 'Viralizou'

Nicolas Prattes está com os holofotes todos voltados a ele. No próximo dia 9 de agosto, o ator estreia no horário nobre da Globo em "Mania de Você", onde viverá o charmoso e misterioso Rudá. Já na vida pessoal, o namoro com Sabrina Sato e revelações sobre a intimidade têm dado o que falar.

Em conversa exclusiva com a coluna, Nicolas reflete sobre o momento atual e afirma que, na contramão de muitos atores que têm fugido do compromisso e dos meses de gravação de uma novela, ele sentia que este próximo trabalho é justamente o que faltava.

"Ano que vem completará dez anos da minha estreia em 'Malhação'. Tive a oportunidade de fazer novela das seis, das sete, aí veio 'Todas as Flores' no Globoplay. Sentia que faltava isso. Faltava essa história. E não é só uma novela das 9, é a novela que marca minha segunda colaboração com o João [Emanuel Carneiro, autor] e a minha terceira com o Carlos Araújo [diretor artístico]. Além disso, falei que não poderia morrer sem fazer uma novela com a Adriana [Esteves]. É uma série de 'mini-presentes'", afirma.