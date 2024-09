Deolane relata rotina com depressão: '14 remédios por dia e ligando f...se'

Deolane Bezerra decidiu expor nas redes sociais o diagnóstico de depressão que recebeu. A advogada, que tem mais de 21 milhões de seguidores e que recentemente disse pensar em deixar as redes sociais, conversou com a coluna e relatou sua rotina de tratamento.

"Além de tomar 14 remédios por dia, estou fazendo muito exercício físico. Ajuda muito. Até com hormônios. Estou me conectando com Deus sempre que eu posso. E vou te falar: [ligando o ] f*...-se. Às vezes você bitola demais em coisas desnecessárias. Quem gosta da gente, gosta, e quem não gosta não vai gostar", disse.

Deolane diz que nunca se imaginou com a doença, e aponta algumas situações que podem ter motivado: