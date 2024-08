Mariana Ximenes assume viver 'namoro misterioso': 'Olho e dou risada'

Aos 43 anos e, com 26 anos de Globo, Mariana comenta o interesse da mídia em sua vida pessoal:

Não vou me esconder, não tenho motivos. Mas também não tenho motivos para me mostrar. Sou espontânea. Você me pergunta, e eu respondo. É isso. Quero viver. Amo viver.

De acordo com o jornal Extra, que publicou fotos do rapaz, o escolhido é paulista, empresário e não tem relação com o meio artístico. A publicação ainda diz que pessoas próximas apontam que estão "felizes e apaixonados".

O último relacionamento público de Mariana Ximenes foi em 2021, com o fotógrafo Victor Collor. Depois disso, ela não apareceu com outro novo amor.

Na festa de "Mania de Você", Mariana atraiu a imprensa para falar também sobre as cenas quentes e de vingança que terá na novela. A personagem terá um caso amoroso com Guga, vivido por Allan Souza Lima.