Lore Improta nega convite para ser Rainha de Bateria da Viradouro

Após a confirmação da saída de Erika Januza do posto de Rainha de Bateria da Unidos do Viradouro, começaram a circular especulações de que Lore Improta assumiria o cargo. No entanto, a dançarina e influenciadora negou qualquer conversa nesse sentido.

Em contato com esta coluna, Lore afirmou que não recebeu convite da escola e que continua como musa da Viradouro. "Não amigo, não tem nada a ver isso. Eu não recebi convite, não foi nada conversado", esclareceu.

Ela ainda reforçou que seu nome está sendo usado sem fundamento. "Sigo no meu posto de musa, tá certo?, completou