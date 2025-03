Poeta usa costeiro de 10 kg: 'Não nasci sabendo sambar, mas me dediquei'

A titular do Encontro (Globo), tal qual outras mulheres que não são consideradas "genuinamente do samba", tem lidado com críticas por aceitar o cargo de musa da agremiação carioca, e é julgada por sua performance nos ensaios.

Eu não comecei a fazer aula ontem. Eu brinco que a Grande Rio me fez uma atleta. Tem que ter resistência. Não tem jeito. Até porque eu vou usar uma fantasia que o costeiro tem 10 quilos. Essa semana eu treinei com um colete, com peso. É muita coisa junta.