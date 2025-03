Andre Marques confirma sondagem de Boninho para ir ao SBT: 'Sempre com ele'

Aposentado?

Andre Marques está fora da TV desde maio de 2022 e tem aproveitado o tempo livre para viajar e gravar conteúdos de viagem, mundo pet e gastronomia para suas redes sociais. "Eu acho o maior barato essa frase [de aposentado]. Eu tenho carteira assinada desde os 14 anos, trabalhei na TV Cultura, fui emancipado e fiquei quase 30 anos na Globo. Então, eu brinco que aposentei, mas continuo trabalhando e continuo gravando meus negócios, que adoro."

A pessoa fala: 'você vai voltar pra televisão?' e digo: 'tô aposentado, não sei. Vou ver'. Pra aposentar você já juntou um pé de meia e se dá o direito de escolher se quer fazer alguma coisa ou não. Eu sou zero frescurento. Ah, você voltaria pra não sei onde? Eu só voltaria a trabalhar em algumas coisas que realmente eu tenho paixão e tesão em fazer, que é coisa com bicho, gastronomia, viagem. Isso é uma coisa que me deixa com amor e tesão bravo. Então, prefiro fazer do meu jeito do que ir pra algum lugar só pela grana e não me dará tesão nenhum.

Além de confirmar o papo com Boninho, Andre confidencia que rejeitou outras ofertas de trabalho por falta de agenda e relação com a ideia do projeto. "Já me chamaram. Não era uma coisa que eu tinha tanta paixão em fazer. Um até combinava comigo, mas não combinava as datas e tinha a ver com gastronomia".