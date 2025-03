Mell Muzzillo justifica fala sobre estar casada: 'Foi modo de falar'

A atriz estava com as mãos tremendo antes do desfile. Para Mell, o fato de hoje ser a despedida de Paolla Oliveira como rainha de bateria da Grande Rio torna tudo mais especial: "Tem uma coisinha diferente e eu não estava conseguindo achar o que era, mas é isso".

Antes de entrar na avenida, ela procura se conectar com sua espiritualidade. "Acho que Carnaval é muito isso também. E é uma responsabilidade, a gente vai estar falando de uma coisa muito importante, que é a nossa Amazônia".

