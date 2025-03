Fim da treta! Saiba bastidores do reencontro de Gkay e Fábio Porchat

Gkay e Fábio Porchat de rostinho colado em um camarote na Sapucaí? Pelo visto, a influenciadora segue em sua missão de paz e decidiu colocar um ponto final em qualquer treta do passado com o humorista.

Segundo fontes da coluna, os dois se "trombaram" no Nosso Camarote e, em momento algum, tiveram qualquer "climão". Eles fizeram questão de conversar, brincaram com piadas e se "acertaram" em um longo papo no espaço VIP, em frente a todos os presentes.

A conversa rendeu tanto que Gkay aceitou participar do "Que História É Essa, Porchat?", e os dois já estão acertando os detalhes da gravação. A assessoria da influenciadora confirmou à coluna a participação.