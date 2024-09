MC Daniel quer abandonar polêmicas: 'Era perdido, hoje posso calar haters'

"Me sinto muito pronto. Maduro e ansioso", afirma, e completa: "Quero segurar meu filho no colo e poder fazer carinho nele. Sempre deixei claro que esse era o maior sonho da minha vida. Meu medo era não poder dar suporte na criação do meu filho, em relação ao dinheiro, mas hoje, graças a Deus, ele não vai passar o que eu passei, e é isso que vale".

Ele relembra o episódio em que se irritou ao ser questionado sobre o fim do namoro com Mel Maia e deu uma resposta afiada a este jornalista:

Eu era moleque. Não entendia o trabalho das pessoas. Era tipo um menino perdido na selva. Muito maluco, agitado. Aí ganhei dinheiro, fama, muita exposição e falta de privacidade. Não sabia como me comportar. Mas entendo demais o trabalho de todos e sempre agradeço o carinho. Acho que vocês me entenderam e acompanharam meu processo.

MC Daniel responde haters com o álbum 'Sem Música' Imagem: Victor Chapetta / Agnews

Daniel, no entanto, não perdeu o estilo "respondão". Só que agora ele responde com o trabalho. Seu primeiro álbum, lançado no dia do aniversário, se chama "Sem Música". O nome surgiu por conta de críticas que o chamavam de "MC sem música".