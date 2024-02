Sabrina Sato disfarça sobre Nicolas Prattes: "Estou solteira no Carnaval"

Sabrina Sato causou alvoroço no ensaio técnico da Unidos de Vila Isabel, na noite deste sábado (3), na Sapucaí. Com uma fantasia belíssima, coberta por cristais, Sabrina foi ligeira quando perguntada sobre o encontro com o ator Nicolas Prattes na piscina do Hotel Copacabana Palace. "A gente estava em uma turma de amigos. Somos amigos", disse.

Você quer saber se eu tô solteira no Carnaval? Estou! No Carnaval. Sabrina Sato

Sempre acompanhada por uma equipe de produção, Sabrina destacou a maratona de eventos nessa época. Ela saiu do baile da Vogue direto para o Sambódromo. "Minha vida vira um verdadeiro reality. Filmo tudo o que está em volta"