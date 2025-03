'Quase morri', revela Sheron Menezzes sobre encontro com Milton Nascimento

Musa da Portela no Carnaval 2025 do Rio de Janeiro, Sheron Menezzes, 41, não consegue esconder que a oportunidade de estar ao lado de Milton Nascimento, 82, tema do samba-enredo da agremiação, é especial.

O que aconteceu

Encontro com um dos ícones da música brasileira fez Sheron não conter às lágrimas. "Eu sempre. A água gritou, a lágrima pulou. Só que agora tem um plus que é Milton Nascimento, cantar Milton Nascimento. Contar a história dele, estar com ele na avenida. Então, eu estou em pura emoção. A Portela está em pura emoção", disse ela, em entrevista ao UOL no Camarote N1.