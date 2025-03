Após foto com Jade Picon, André Lamoglia foge de perguntas sobre romance

Ele voltou ao Brasil para gravar a série "Donos do Jogo", da Netflix. O ator deu spoilers sobre a obra: "Estreia ainda esse ano. Está incrível, elenco, todo mundo que faz parte, o roteiro está muito bom. Estou torcendo para todo mundo curtir".

Esse é um ano muito especial porque, depois de passar um tempo na Espanha gravando Elite, voltei para cá para gravar uma série que se chama 'Os Donos do Jogo'. E eu tenho o prazer de ser o protagonista. André Lamoglia

