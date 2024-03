Nova novela da Globo, 'Família É Tudo' tem cara de 'flop' antes de estreia

Pasin, que esteve presente na festa de lançamento da trama, contou que a expectativa geral quanto à aceitação do público não é das melhores. "Todos ali [do elenco] estavam muito unidos, mas o comentário nos bastidores é de que a novela já estreia com cara de 'flop'."

O próprio Daniel Ortiz contou a Pasin, em entrevista que será publicada neste sábado (2), que por pouco não engavetou o projeto de "Família É Tudo". "Ele quase desistiu dessa história. Se o autor quase desistiu, quem garante que eu não vou desistir? Será que está bem amarrada? Fiquei receoso com essa declaração dele."

Tadeu 'rejeitado', Fersoza sem química com Ed Gama: o que falhou no BBB 24

Os colunistas Lucas Pasin e Marcelle Carvalho fizeram um balanço parcial do BBB 24 (Globo) na edição desta segunda-feira (26) do programa Splash Vê TV. Eles separaram aqueles que consideram, até agora, os grandes equívocos do reality na atual temporada.

O maior problema, na visão de Lucas Pasin, reside na apresentação de Tadeu Schimdt, 49. "Tadeu tem me irritado bastante. Ele parecer ter pena do Sincerão, do castigo do monstro, de todas as dinâmicas propostas pelo programa. Esse personagem de 'coração partido' não é o que eu quero de um apresentador do BBB, [mas sim] alguém que instigue, que provoque os participantes."