Wanessa Camargo cita decepção com brother no BBB 24: 'Não dá mais'

No Raio-X de hoje (29), Wanessa Camargo disse que ontem (28) foi o dia mais difícil para ela desde o início do BBB 24 (Globo), se referindo à discussão que teve com Davi e ao embate generalizado na casa.

O que aconteceu

Ontem, enquanto Yasmin discutia com Alane, a cantora entrou na briga para defender a amiga e acabou gritando também com Davi. Ela disse se incomodar com a "cantoria" dele, e o baiano respondeu que ela poderia apertar o botão de desistência. Ao final da discussão, a sister chorou na mesa da cozinha e foi consolada por Fernanda e Yasmin.