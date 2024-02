Lucas Henrique analisa 'rivalidade' de sister na casa: 'Mais tempo de tela'

Sem a opinião do funkeiro, o capoeirista reforçou: "Ela precisa disso". Ele sugeriu que ela conseguiria se manter no jogo com as rivalidades na casa.

Alane tretou com Yasmin e Wanessa aos gritos. Nesta quarta-feira (28), a bailarina tirou satisfação com as famosas por rirem de sua punição. Ela criticou ambas e pontuou que não perdia estalecas de propósito.

