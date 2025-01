Fenômeno aos 8: atriz de Caverna Encantada desafia limites e mira Hollywood

Mel Summers nos bastidores de "A Caverna Encantada" Imagem: Reprodução/ Instagram

"O meu maior desafio em fazer a Ana é que ela tem tragédia, mas também tem a comédia", afirma a atriz mirim, que estuda todas as suas falas, sem ajuda de ponto eletrônico. Apesar da pouca idade, ela almeja a carreira internacional em Hollywood. Ela já tem um projeto de rodar um filme na China, todo filmado em inglês —Mel é fluente no idioma.

No ano passado, a atriz recebeu o Prêmio Jovem Brasileiro na categoria Jovem do Futuro: Crianças que Já Fazem História e se tornou a premiada mais jovem da categoria. Já sua participação na campanha de Natal para uma famosa empresa de bancos de dados rendeu à marca o Prêmio Aberje 2024 na categoria melhor campanha de marcas no Brasil. Ao total, são 12 prêmios em sua carreira.

"Sabe o que eu aprendi? O bom ator chora, mas o ótimo ator não só chora, como segura o choro e faz o público chorar", diz a jovem, que agradece aos pais, por lhe ajudarem e ensinam a ter o "pé no chão". Inclusive, Mel tem todo o dinheiro de seu trabalho guardado para que ela possa usar no futuro. Ela conta que tudo sobre suas finanças é explicado, diferentemente do que aconteceu com outras atrizes-mirins.

"Eles só mexem se for para comprar uma coisa que eu quero muito, como uma roupa que achei muito bonita, fora isso, o valor fica lá paradinho na conta", conta Mel, que declinou, recentemente, um trabalho na TV Globo pela sua agenda apertada. Uma promessa da TV aberta.