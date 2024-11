Sertanejo e mariachi: Flay mistura ritmos latinos em carreira internacional

Flay, que despontou para todo o Brasil ao participar do BBB, em 2020, é a minha entrevistada deste domingo (17). Cantora desde antes do reality, ela venceu a terceira edição de The Masked Singer, em 2023, superando nomes como Xamã e Larissa Luz, e lançou "Zona Leste", em parceria com o produtor Jenner Melo.

BBB e Pós-BBB

Falamos sobre maternidade e como o BBB surgiu em sua vida durante uma pausa que deu na carreira para dar à luz o filho, Bernardo, que hoje está com 6 anos. Para cuidar dele, ela encerrou a banda que tinha na Paraíba. No mesmo período, se separou do pai do bebê e voltou para a casa da mãe.