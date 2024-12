Como Conversa com Bial consegue ser sério, engraçado, profundo e necessário

A variedade de temas e de entrevistados nunca deixa de surpreender: um dia tem papo-cabeça e em outro, um cantor de rebolation. Não se diz que um dos segredos da vida está no tempero das coisas, um pouco de barro, um pouco de tijolo? Pedro Bial resolve essa questão com maestria, junto com a sua afiada equipe de redatores e diretores. Até mesmo o figurino, criado por Marina Sanvicente, que veste outros tantos na emissora, reforça o estilo do entrevistador boa praça, inteligente, que domina o que faz.

Alguns dos pontos altos deste ano? A entrevista com Gabriela Medeiros, atriz trans que fez Buba em "Renascer": apesar de ela ter exagerado no figurino, sexy demais e um pouco fora do tom para esse momento que se mostrou tão profundo e sensível, com ela falando das dificuldades que enfrentou como mulher trans, a entrevista foi fundamental para entender um pouco dessa questão tão delicada.

Outro ponto alto foi a conversa com o poeta Eucanaã Ferraz, poeta e escritor que dividiu com Francisco Bosco os holofotes e que deu um banho de sensibilidade lendo um de seus poemas. Alguns dias depois, o tema era obesidade e a dificuldade dos gordos, com a médica especialista Eliete Bouskela e as meninas do Fat Family: outro gol de placa.

Depois teve Machado de Assis como tema, com a especialista tradutora e pesquisadora Flora Thomsom Deveaux, norte-americana que fala português fluente com sotaque carioca. Corta para uma outra noite mais recente, com Léo Santana e, dias depois, com o também cantor Daniel, o príncipe de Brotas.

Léo Santana participa do Conversa com Bial Imagem: Reprodução/Globoplay

Esse cardápio variado, ora prestigiando estrelas da casa, ora com intelectuais de renome, mesmo que seja uma fórmula já conhecida, tem um quê de especial quando o entrevistador é Pedro Bial. As surpresas, todas as noites, são parte fundamental do encanto que esse tipo de programa exerce, mas o talento do apresentador nesse caso faz toda a diferença.