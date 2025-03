Japão se torna rota improvável e riquíssima para mundo da moda e estilo

Ao decidir vir para o Japão, entendi que eu ia ficar com banzo, que eu ia ficar com água na boca, grudada nos sites, nas redes sociais, querendo saber de tudo que eu estava perdendo. Mas também sabia que a experiência por aqui seria transformadora. Mais uma vez.

Minha estreia por aqui foi em 1985 e fiquei tão transtornada que, quatro meses depois de ter conhecido Tóquio em plena estação da cerejeiras, no início de abril, não aguentei e voltei para o Japão em outubro do mesmo ano, no outono deles. Realmente, essa sensação de estar em outro planeta foi boa demais.

Depois disso, vim mais algumas vezes, duas precisamente, sendo a última 20 anos atrás. Como sou muito curiosa, achei que estava mais do que na hora de vir novamente e aproveitei que o iene, a moeda japonesa, estava bastante desvalorizada em relação ao dólar —motivo justamente que permite aos brasileiros vir com mais facilidade para este lado do mundo, o que é muito bom.

Temos bastante a aprender com eles por aqui, assim como acredito que eles também têm bastante a aprender conosco por aí. Estou tentando processar todas as diferenças que senti ao vir para o Japão em épocas tão distintas, mas percebi que algumas coisas se mantêm: a distância tecnológica, o comportamento no dia a dia e tantas outras singularidades que fica difícil numerar aqui.

Uma coisa que me chamou atenção todas as vezes que desembarquei por aqui foi a elegância das pessoas nas ruas, principalmente das mulheres nos bairros mais cosmopolitas: como elas se vestem de maneira criativa, sem seguir moda nenhuma, usando cada uma suas próprias ferramentas sem abusar de logotipos ou marcas conhecidas e mais caras. A elegância é inerente, principalmente às mulheres que vi nas ruas de Tóquio.