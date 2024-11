Campeã? Tata Werneck dosa perfeitamente sagacidade, rapidez e improviso

As duas têm um timing perfeito, têm talento, sabem o que fazer para animar a plateia e garantir a audiência. Fiquei muito impressionada ao ver Tata refém das meninas: para ter uma ideia, não lembro de uma pergunta sequer que tenha chamado mais atenção do que as próprias convidadas. Mas não deixa de ser mérito do programa ter juntado essas duas, que descobriram naquela hora no palco que tinham algo mais em comum: faziam aniversário no mesmo dia, no mês de outubro.

Se essa última temporada teve início com Angélica e Xuxa no mesmo sofá, na busca de audiência, jamais a gente teria ideia do que viria pela frente. Sim, as duas loiras juntas estavam bem, mas perto do que viria depois se tornaram apenas duas azeitonas de couvert antes de um banquete.

Outro convidado, Pedro Bial, ficou um pouco sem jeito também com as perguntas como, por exemplo, se estava feliz com o tamanho de seu pingolim —ele respondeu que 3 cm a mais seriam muito bem-vindos. Sincerão! Tentou dançar funk e se dar bem mesmo quando se sentia encurralado pela anfitriã: foi difícil.

Quando o entrevistado era mais jovem, tipo o ator Nicolas Prattes, que está na novela das nove e vai ser pai do bebê que Sabrina Sato espera, o constrangimento é menor, porque essa turma tem mais jogo de cintura e responde mais na lata.

Foi o que aconteceu também com outro ponto alto da temporada, o cantor de rap Xamã, que hoje em dia forma um casal-sensação com a atriz Sophie Charlotte, sua colega na novela "Renascer", que Tata insistia em chamar de "Pantanal". Xamã é a sensação do momento e causa furor entre as mulheres. Detalhe: eu também sou mulher?

Ele esbanjou sex appeal, mostrou que é fera ao criar frases e músicas na hora, como se fosse uma batalha de slam, de rimas. Chegou a ficar encabulado com as perguntas mais sexuais, pode se dizer assim, mas tirou de letra. Deu até um selinho na boca da tia de Tatá , que agora é figura carimbada no programa fazendo uma escada engraçada e inusitada. Xamã rendeu uma ótima edição.