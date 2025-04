A magia de 'The White Lotus': série conquista e apavora com a mesma força

Sim, tenho uma visão meio budista sobre assistir a novelas e séries. Não me interesso tanto pelo final exatamente: quem se sai bem, quem vai morrer, quem vai se dar mal, quem fica com quem. Gosto do caminho, do dia a dia, do trajeto, do início até o final, em uma espécie de dependência quase química. No caso de "The White Lotus", série sensação praticamente no mundo todo, é a mesma coisa. Um caminho tortuoso, cheio de nuances, de desencontros, de traumas, vícios, disputas. De amor mesmo tem muito pouco, já que a vida é meio isso aí mesmo: bastante desencontro e dificuldades por todos os lados.

Mas o que nos deixa tão dependentes de obras como essa? Eu tenho palpites e vou explicar com exemplos. Na primeira temporada, que se passava em um resort no Havaí, eu já comecei a sentir bastante medo. Nunca fui para lá, mas estava na minha lista de desejos. Não, exatamente, os lugares mais famosos, mas queria sentir o clima, conhecer as pessoas, me inserir naquele visual. No decorrer da série, comecei a desistir desse sonho devido a tantos atropelos que eu vi pelos capítulos.

Sim, misturo um pouco ficção e realidade. Tanto que estava planejando uma temporada de 10 dias em Palermo, Itália. Me sentia muito atraída por esse pedaço do país, um dos mais charmosos do mundo. Por causa da segunda temporada, onde um grupo de mafiosos mata a personagem Tanya, a mais querida, risquei Palermo do meu mapa. Fiquei com a impressão de que esses mafiosos estavam por todos os lados por lá.